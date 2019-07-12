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Osmaniyeli sporcular Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Erzurum’da yapılan Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonasında Osmaniyeli sporcular 2’si birincilik toplam 10 madalya kazandı.

Erzurum'da yapılan Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonasında Osmaniyeli sporcular 2'si birincilik toplam 10 madalya kazandı.


Milli takıma seçilen sporcular Burhan Karık ve Ferit Özdemir, Eylül ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonasında, Aybüke Kılınç, Ayça Sarıca, Zeynep Demir, Uğur Selçuk Öner ve Mustafa Berat Kaya ise 2020 yılında yapılacak olan Avrupa Kupasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

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