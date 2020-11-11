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Osmaniyeli tamirciden 5 gündür haber alınamıyor

Osmaniye Sanayi Sitesinde tamircilik yapan 38 yaşındaki Mehmet Kızılay’dan yakınları 5 gündür haber alamıyor.

Osmaniye Sanayi Sitesinde tamircilik yapan 38 yaşındaki Mehmet Kızılay'dan yakınları 5 gündür haber alamıyor.


Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde otomobil tamircisi olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Kızılay, 5 gün önce eve dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.


Mehmet Kızılay'ın ağabeyi Kadir Kızılay, "Kardeşimin herhangi bir sorunu yoktu. Kendisinden haber alamıyoruz. Görenlerin veya yerini bilenlerin Allah rızası için polise haber vermesini rica ediyoruz” dedi.

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