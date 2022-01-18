Osmaniye'nin 2 ilçesinde eğitime kar tatili

Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Osmaniye merkezde sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Bu kapsamda Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Bahçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bahçe ilçemizde yoğun kar yağışı ve ulaşımın aksaması nedeniyle 19 Ocak 2022 tarihi Çarşamba günü tüm merkez ve köy okullarımızda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.