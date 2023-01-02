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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alındı.


Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu Köyü, Hamus Çayı yakınlarında ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi. Ekipler yangın çıkan ormanlık alana gelerek yangına karadan müdahale etmeye başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüse de gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alındı. Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışması yapıyor.

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