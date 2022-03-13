Osmaniye'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Kar yağışı dolayısıyla bazı köy ve yayla yolları da ulaşıma kapandı.

Osmaniye'de kent merkezinde yaklaşık bir haftadır etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kavurucu sıcaklarıyla nam salan Osmaniye'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında düşmesiyle birlikte lapa lapa yağan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışı dolayısıyla Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı birçok köy yayla yolu ulaşıma kapanırken, vatandaşlar da kartpostallık görüntülerin tadını çıkardı.

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.