Osmaniye'ye iki ortaokul

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte yapılan okul inşaatlarını gezerken, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz" dedi.

Yapımı İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen 24 derslikli Osmaniye Merkez Alibeyli Ortaokulu ve 24 derslikli Osmaniye Merkez Karacaoğlan Ortaokulu inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Coşkun'a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat tarafından devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Mayıs 2018'de başlayan inşaatların tamamlandığını, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına hazır olduğunu söyledi.

Vali Coşkun incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında hizmet verecek 24 derslikli Osmaniye Merkez Alibeyli Ortaokulu ve 24 derslikli Osmaniye Merkez Karacaoğlan Ortaokulu Osmaniyemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.