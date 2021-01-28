Osmaniye'ye Metal, Makine ve Teknoloji İhtisas Sanayi Bölgesi kurulacak

Osmaniye'ye kurulması planlanan Metal, Makine ve Teknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arazisinde incelemelerde bulanan Vali Erdinç Yılmaz, araziyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Yılmaz, kurulacak sanayinin çevre dostu olacağını kaydetti.

Sanayinin kurulması için gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “235 Hektar arazi üzerine kurulması planlanan İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yüksek teknolojili, doğayı kirletmeyecek, çevre dostu bir bölge olacak. Yeni kurulacak bölgenin istihdamın artırılmasında önemli bir rol üstlenecek. İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Osmaniye'mize güzel hizmetleri sunabilmek için gayret gösteriyoruz” dedi.

Vali Yılmaz'ın incelemelerinde Toprakkale Kaymakamı İsmail Demirtaş, Toprakkale Belediye Başkanı Mehmet Daşöz, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Cafer Takırtaş, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül ve OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy da yer aldı.