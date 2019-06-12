İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada Osmaniyeli Uzman Çavuş Ökkeş Ede şehit oldu.


Tunceli merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında dün akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri çatışmaya girdi. Çatışmada ağır yaralanan Osmaniyeli Uzman Çavuş Ökkeş Ede (25) kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.


Anne ve babasını daha önce kaybeden şehidin cenazesi ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığında kılınacak namazın ardından şehitliğe defnedilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.