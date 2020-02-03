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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem’in Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.


Şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem'in İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden ailesine şehadet haberini Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Garnizon Komutanı, Düziçi İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Esen, Düziçi Kaymakam Vekili Müfit Gültekin, Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım ve Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner birlikte verdiler.


Acı haberi alan şehidin eşi Berna, annesi Yeter ve babası Cemal Gürsel Deprem ile yakınları feryat etti.


2016 yılında uzman çavuş olan ve Bolu Komanda Tugayında görev yapan Serkan Deprem geçici görevle Mardin'e buradan da İdlib'e göreve gitmişti.


2 yıllık evli olan 1,5 yaşında Yağız Efe adında bir çocuğu bulunan şehidin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

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