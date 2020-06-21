İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Kartal operasyonunda Osmaniyeli Piyade Uzman Onb.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kartal operasyonunda Osmaniyeli Piyade Uzman Onb. Ertuğrul Köse şehit oldu.


P.Uzm.Onb. Ertuğrul Köse'nin Osmaniye Merkez Mevlâna Mahallesinde ikamet eden ailesine şehit haberi Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Vali Yardımcısı Adem Yılmaz tarafından verildi. Şehidin naaşı yarın öğle namazını müteakip Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazı ve yapılacak tören sonrası Osmaniye Merkez Şehitliğine defnedilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.