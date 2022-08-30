Otluk alanda çıkan yangın ağıla ulaşmadan söndürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın koyunların bulunduğu ağıla ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tapu Tepesi mevkiinde bulunan otluk alandan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otlara kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını koyunların bulunduğu ağıla ulaşmadan kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan alanda yangın tamamen söndürüldü.