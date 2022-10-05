İhlas Haber Ajansı

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Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde bulunan boş araziden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan otluk yangını soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

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