Otobüsteki 2 yolcunun sırt çantasından uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de polisin durdurup arama yaptığı otobüsteki 2 yolcunun sırt çantası ve kutu içerisindeki battaniyeye sarılı vaziyette 3 kilo 400 gram skunk ve 650 gram toz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan temin edilen uyuşturucunun Antalya'ya sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli araçlara yönelik uygulama başlattı. Uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, 2 kişinin sırt çantasında arama yaptı. Aramada, sırt çantası içerisinden paketler halinde 3 kilo 400 gram skunk ve kutu içerisindeki battaniyeye sarılı vaziyette 650 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.