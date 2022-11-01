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Otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuk pes dedirtti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında yolculuk eden bir vatandaş pes dedirtti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında yolculuk eden bir vatandaş pes dedirtti.


Olay, dün akşam saatlerinde Osmaniye-Düziçi karayolunda meydana geldi. İnsan hayatını hiçe sayan bir sürücü seyir halindeyken otomobilin bagajında insan taşıdı. Tehlikeye davetiye çıkaran görüntülerde bir vatandaşın ayaklarını uzatarak bagajda yolculuk yaptığı görüldü. Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtirken bagajda yolculuk yapan vatandaşın yüzünü de kazakla kapatması dikkatlerden kaçmadı.

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