Otomobil bir anda alev aldı, sürücüsü son anda canını kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı, yanan otomobilin sürücüsü son anda aracı terk ederek canını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli'den ilçeye bağlı Topraktepe köyüne seyir halinde olan Tahsin Ubiş idaresindeki otomobil, Çalışlar Mahallesi'ne gelince bir anda yanmaya başladı. Aracın motor bölümünden çıkan alevler kısa sürede tüm otomobile yayılırken, araç şoförü Tahsin Ubiş otomobili son anda terk ederek canını zor kurtardı.

Patlamalar da meydana gelen otomobildeki yangını ihbar üzerine olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek söndürdü.

Otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.