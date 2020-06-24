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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi, Refik Cesur Bulvarındaki kavşakta, F.T'nin (21) kullandığı 80 DU 194 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 EK 596 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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