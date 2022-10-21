Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Refik Cesur Bulvarı'nda meydana gelen kazada, H.K. idaresindeki 80 ADY 202 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 80 AAU 323 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken sürücüde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.K. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.