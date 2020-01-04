İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

Osmaniye’de bariyerleri kırarak köprüden aşağı düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de bariyerleri kırarak köprüden aşağı düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Olay, Düziçi ilçesinde Yeşilova Mahallesi Şehit Asker Ahmetlioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 DN 006 plakalı otomobil çarşı istikametine giderken ara yoldan hızlı bir şekilde karşısına çıkan başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü Ali Göl'ün (20) kullandığı otomobil bariyerleri kırıp köprüden aşağı düştü. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralanarak Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.