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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kesim köyünde meydana geldi. Köy yolunda seyir eden Suat Bilici (58) idaresindeki 26 TF 244 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Suat Bilici ve eşi ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suat Bilici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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