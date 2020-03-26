Otomobil tutkunu Mehmet Fatih Akdemir'den gençlere tavsiye

Sağlık turizmi sektörünün tanınmış ismi, otomobil tutkunu Mehmet Fatih Akdemir, "Herkese tavsiyem, karayollarında güvenli sürüşe özen göstermeleri" tavsiyesinde bulundu.

Birbirinden ilginç otomobilleri garajında bulunduran Mehmet Fatih Akdemir, yoğun iş temposundan arta kalan zamanda, spor otomobilleriyle adrenalini zirvede yaşamayı seviyor.

Akdemir, otomobillere olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, "Hiç unutmuyorum babam sıfır kilometre bir araba almıştı. O zamanlar daha çocuğuz, ağabeyim Mehmet'le birlikte arabayı kaçırmıştık. Aracın otomatik vites olması ve Mehmet'in traktör tecrübesi aracı sokağın başına kadar götürmemizde etkili olmuştu. O araç benim kafamda otomobil kelimesinin vücut bulmuş halidir. Ben aslında işten vakit bulamıyorum. Ancak arta kalan zamanlarda otomobilleri hobi edinmek, motivasyon ve deşarj açığımı kapatıyor. Herkese tavsiyem, karayollarında güvenli sürüşe özen göstermeleri. Emniyet kemerlerini takmaları ve hız sınırlarını ihmal etmemeleri. Yarış pistte olur, E 5'de değil” dedi.