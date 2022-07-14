Otomobile sıkışan kertenkeleyi itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir otomobilin bagaj kısmına sıkışan kertenkele itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kadirli ilçesinde park halindeki otomobilinin bagajına odun koymak isteyen bir vatandaş bir kertenkelenin sıkıştığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü'nde ekip sevk edildi. Gerekli güvenlik tedbirlerini alan ekipler, koruyucu eldiven sayesinde kertenkeleyi bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık kontrolleri sırasında kertenkelenin yaralanmadığı belirleyen ekipler, kertenkeleyi tekrardan doğaya bıraktı.