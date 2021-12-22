Otomobilin çarptığı elektrik direği devrildi, sürücü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı elektrik direği devrildi, kazada sürücü yaralandı. Devrilen direk nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Adana yolu üzeri Kamil Kara bulvarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 B 7090 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Elektrik direği yerinden çıkıp yola devrildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası devrilen elektrik direği ve kopan tellerden dolayı ilçenin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandı.