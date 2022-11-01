İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, park halinde olan otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar otomobilin sahibine haber verdi. Motor kısmına sıkışan kediye kendi imkanlarıyla çıkaramayan sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık taramasında yaralanmadığı belirlenen kedi yiyecek ve su verilmesinin ardından yaşam ortamına salındı.

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