İhlas Haber Ajansı

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Otomobilinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ile Motosikletli Polis Timleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ortak uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 2.47 metamfetamin, 18.55 fubinica, 38.89 bonzai, 143 adet extacy, 2 adet sentetik ecza ile 8 bin 745 lira para ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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