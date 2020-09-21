İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otoparkta yaralı bulunan doktor kurtarılamadı

Osmaniye’de bir hastanenin otoparkında vurulmuş olarak bulunan doktor tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Osmaniye'de bir hastanenin otoparkında vurulmuş olarak bulunan doktor tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.


Alınan bilgiye göre, 5 gün önce meydana gelen gelen olayda, özel bir hastanede başhekim yardımcısı olarak çalışan ve bir süre önce görevinden ayrılarak medikal şirketi kuran Dr. Mustafa Kocaman, ayrıldığı hastanenin otoparkında otomobilin içerisinde yaralı halde bulundu.


Aynı hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk babası Dr. Kocaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Dr. Kocaman'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.