Otoyolda mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Osmaniye'de TAG Otoyolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mobilya yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep yönünden Adana istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 27 ALD 52 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Şekerdere viyadüğü üzerinde devrildi. Kazada mobilyalar ile kamyonette maddi hasar oluşurken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan bir şahıs yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.