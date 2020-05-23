Özge Bitmez: “Yeni dönemde moda, online medyada şekillenecek”

Türkiye'de moda ve tasarım alanında isim yapan Özge Bitmez, online alışverişin önemini giderek arttığına dikkat çekerek yeni dönemde modaya online medya mecralarının yön vereceğini söyledi.

Moda tasarım çalışmaları yurt içi ve yurt dışından ilgi gören Özge Bitmez, dünyada modanın dönüşümünün “online moda” ile olacağını belirtti. Sosyal medya ve online alışveriş zincirinde önemli bir dönemin henüz başlangıç seviyesinde olduğuna dikkat çeken Özge Bitmez, kendisinin bu çalışmalarla büyüdüğünü ifade etti.

Özge Bitmez, üniversite eğitimini Kültür Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra ilgi alanı olan modaya yönelen, ilk adım olarak ozgebıtmez.com ile işe başlayan Özge Bitmez, sosyal medyada da aktif olarak çalışmalarını yürüttü. Kısa sürede moda dünyası tarafından tanınan bir isim haline gelen Özge Bitmez, şimdilerde Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde moda tasarımları konusunda ortak çalışmalar yürütüyor.

Gelişen dijital çağda eski sistemlerin ayakta kalma şansının olmadığına dikkat çeken Özge Bitmez, “Sosyal medya ve paydaşları ile online dünyanın tahmin edilenden çok daha büyüdüğünü ve bununda özellikle son dönemde katlanarak devam ettiği görüyoruz. Ben de bu alanlara yönelik çalışmalar yapıyorum ve ortaklıklar kuruyorum. Moda konusunda da yaşanacak bazı yenilikler olacak ve bunları yakından gözlemlemek ve devamında atılımlar yaparak fark oluşturmak çok önemli” dedi.

Sosyal medya ile barışık olmak yada bağımlı olmak arasında fark olduğunu dile getiren Özge Bitmez, hergün artan sosyal ağlar ve alışveriş fikirlerindeki değişikliklerin online mağazaları da arttırdığına dikkat çekti.

Özge Bitmez , “Bu dönemde başarılı olmak zekice adımlar atarak, sosyal ağları iyi taramak ve online çalışmalar konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Emin ve cüretkar adımların sonu hep başarı olmuştur”