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Papağana 42. yaş günü kutlaması

Osmaniye’de petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 42 yaşına giren papağını için doğum günü düzenledi.

Osmaniye'de petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 42 yaşına giren papağını için doğum günü düzenledi.


Dr. Sadık Ahmet Alkan Caddesi'nde 32 yıldır petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 42 yaşına giren papağanının doğum gününü çevre esnafı ile birlikte pasta keserek kutladı. Esnafın ilgi gösterdiği doğum günü kutlamasında konuşan petshop işletmecisi Ali İhsan Özsipahi, “Bu papağanı biz 1986 yılında aldık. Aldığımızda 10 yaşındaydı. Şimdi ise 42 yaşında. Bugün 42'nci yaş gününü kutladık. Ona ailemizden birisi olarak bakıyoruz. Fındığından, fıstığına her şeyini alıyoruz. Kendisine en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz” dedi.


Papağanına işkence yaparak ölümüne neden olan Murat Özdemir'i de kınadıklarını ifade eden Özsipahi, “Murat Özdemir denen insan o hayvanı öldürdü. Biz ailecek papağanın ölmesine çok üzüldük. Akıl hastanesinde 21 gün yatacakmış. Bence ona en az 1 yıl vermelidirler. O hayvanı ne istemiş de öldürmüş ben anlayamadım. Biz çocukluğumuzdan beri hayvanları seviyoruz. Halen de hayvanlarla ilgileniyorum” diye konuştu.

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