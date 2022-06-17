PKK'nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen “Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu” devam ediyor. Operasyonlar çerçevesinde ‘Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.