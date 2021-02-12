Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Amanoslar Operasyonu kapsamında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri ve güvenlik korucuları tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Amanoslar Operasyonu kapsamında 'Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili gerekli adli tahkikat başlatıldı.