İhlas Haber Ajansı

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Polis memuru korona virüse yenik düştü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde görev yapan polis memuru Haydar Tatlı, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde görev yapan polis memuru Haydar Tatlı, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Haydar Tatlı bir süre önce Covid-19'a yakalandı. Sağlık durumu kötüye giden polis memuru Tatlı, hastanede tedavi görüyordu. Haydar Tatlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Polis memurunun cenazesinin, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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