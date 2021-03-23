İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçtı

Osmaniye’de polisi görünce, çalıp iterek götürdüğü motosikleti bırakıp kaçan şahıs, kovalamaca sonunda yakalandı.

Osmaniye'de polisi görünce, çalıp iterek götürdüğü motosikleti bırakıp kaçan şahıs, kovalamaca sonunda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri devriye gezdiği sırada bir şahsın motosikleti iterek götürdüğünü fark etti. Müdahale etmek isteyen ekipleri fark eden şüpheli, motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalama sonunda yakalanan şahıs sorgulandığında daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı olan Ş.Ö. olduğu belirlendi. Daha sonra motosikleti sorgulayan ekipler, motosikletin çalınmış olduğu bilgisine ulaştı. Olay yerinde gözaltına alınan Ş.Ö. hakkında gerekli tahkikat başlatılırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.