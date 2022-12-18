Polisle çatışan şüphelilerin kabarık suç kaydı ortaya çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kullandıkları araçla polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polisle çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili şüphelilerin kabarık suç kayıtları ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Taputepesi mevkiinde bulunan polis uygulama noktasına gelen ve içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, polis ekip otosuna da çarparak kaçtı. Kaçan otomobil ile polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kaçan araç uygulama noktasından 2 kilometre sonra yine bir polis aracına çarparak durabildi. Polisin ihtarına rağmen araç içinden silah çıkaran şüphelilere polis silahla karşılık verdi. Olayda polisin açtığı ateş sonrası Oğuzhan Bila (22), Mesut Savaş (23) ve Sefa Korkulu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sefa Korkulu yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Osmaniye Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimizin uyuşturucu satıcılarına yönelik yapmış oldukları operasyonda uygulama noktasında içerisinde uyuşturucu satıcılarının bulunduğu araç durdurulmak istenmiş, şahıslar 'dur' ikazına uymamış ekip otosuna çarparak kaçmışlar, takip eden bir başka ekibimize de çarparak pompalı tüfekle ateş etmişler, ekibimizin karşılık vermesi neticesinde araç içerisinde bulunan dört şahıstan ikisi hafif, bir şahıs ağır yaralanmıştır. Sefa Korkulu isimli şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralı diğer iki şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta ve tedavileri devam etmektedir. Araç içerisinde yapılan aramada olayda kullanılan bir adet pompalı tabir edilen tüfek, bir miktar araç içine saçılmış vaziyette bonzai uyuşturucu maddesi elde edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Çatışmada ölen Sefa Korkulu'nun uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan birçok suç kaydı olduğu belirtilen açıklamada, “Bekir Güner'in 32 adet uyuşturucu hırsızlık vs suçlarından kaydı olduğu, Oğuzhan Bila'nın uyuşturucu ve kasten yaralamadan kaydı olduğu, Mesut Savaş'ın uyuşturucu, terör örgütü propagandası yapmak, yaralama, gasp, hırsızlık vs suçlarından 22 adet suç kaydı olduğu görülmüştür. Olayla alakalı tahkikat devam etmekte olup, uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.