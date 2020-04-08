Polislerden 5 yaşındaki Salih'e doğum günü sürprizi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 13 yaşındaki Zeynep Salman, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 5 yaşındaki kardeşine doğum günü pastası alabilmek için polisi aradı. Polis, aldığı pasta ile küçük çocuğun evine giderek doğum günü sürprizi yaptı.

Bahçe ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Zeynep Salman, 155'i arayarak 5 yaşındaki kardeşi Salih Salman'ın bugün doğum günü olduğunu ve doğum günü kutlamak için polislerden pasta istediğini söyledi. Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük kızın bu ricasını kırmayarak doğum günü pastası alarak küçük çocuğun evine gitti. Polisler kapının önünde küçük Salih'e pasta keserek doğum günü sürprizi yaptılar.