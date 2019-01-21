Proje yapıp başladığı işte siparişleri yetiştiremiyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan 38 yaşındaki Gülizar Gözüsarı, proje yapıp teşvik aldığı sümbül ve lale yetiştiriciliği işinde Türkiye'nin her yerinden sipariş almaya başladı.

Osmaniye İl Tarım Müdürlüğü tarafından başlatılan “Tarımda girişimci kadınlar güçleniyor” projesi kapsamında Kızyusuflu köyünde yaşayan Gülizar Gözüsarı köyde 50 metrekarelik bahçesinde lale ve sümbül yetiştiriciliği yapmak istediğini belirtir proje hazırlayıp sundu. Genç kadının projesi tüm projelere arasında 3'üncü oldu. Osmaniye İl Tarım Müdürlüğünden 7 Bin TL'lik teşvik alan Gözüsarı, aldığı bu teşvikle işe koyularak bahçesinde lale ve sümbül yetiştiriciliği yapmaya başladı. Köy evinin bahçesinde yaptığı işte lale ve sümbüller henüz fide olmasına rağmen Türkiye'nin bir çok yerinden sipariş aldığını belirten Gülizar Gözüsarı'nın hedefi bahçesini büyütmek.

Çiçek yetiştiriciliğinin zevkli bir iş olduğunu belirten Gözüsarı, “Komşularım bahçeme bakmaya geliyor. Onlarda yapmak istiyorlar. Benim yaptığım iş tüm kadınlara örnek olmalı. Projeyi kendim hazırlamıştım. Projem kabul gördü. 7 Bin TL teşvik alarak bu işe başladım. Bundan sonra ki amacım bahçemi büyütmek” dedi.

Gülizar Gözüsarı'yı köyde bahçesinde ziyaret eden Osmaniye İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam ise “Alternatif tarım ürünleri ile ilgili bir projemiz vardı. 10 yeni ürün ilimize katmayı hedeflemiştik. Lale ve sümbül soğanlarını alarak katkıda bulunduk. Şu anda 6 Bin adet fidesi var. Kendisi de bu işte kapasitesini arttıracağını belirtiyor. Genç çiftçi Gülizar Gözüsarı'yı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.