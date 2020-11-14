Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan; “Sağlık turizmi kapsamında ülkemize yılda 5 bin kişi getiriyoruz”

Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan, sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye ortalama yılda 5 bin turist getirdiklerini açıkladı.

Korona virüs salgının ardından sağlık turizminin son durumunu değerlendiren Aslan, “Saç ekim ve diş sağlığı alanlarında turistler ülkemizi sık tercih ediyorlar. Ülkemizde tedavi gören hastalar, memnun şekilde ülkelerine geri dönüyor. Biz de bu başarımızdan gurur duyuyoruz” dedi.

Proterra Cosmetics olarak yılda 5 bin turisti Türkiye'ye getirdiklerini söyleyen Aslan, “Sağlık turizmi nedeniyle ülkemizi tercih eden hastalar daha çok harcama yapıyorlar. Dünyanın 120 farklı ülkesinden turistleri ağırlıyor ve tedavilerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Türkiye'yi en çok Ortadoğu ülkeleri tercih ediyor” açıklamalarında bulundu.

Sağlık turizmi sayesinde ülkemizin milyarlarca dolar gelir elde ettiğini ve bu geliri katlayarak arttırma fırsat ve imkanları bulunduğunu hatırlatan Aslan, “Ekonomimizi kalkındıracak ve gelecekte temel direği olacak alanlardan biri sağlık turizmi. Bu alana yatırım yapmayı oldukça değerli buluyoruz. Turistler en çok saç ekimi için ülkemizi tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra gülüş tasarımı da turistlerin tercih nedenleri arasında yer alıyor. Gülüş tasarımı ile bütün diş problemleri tedavi ediliyor. Bir bakıma diş estetiği diyebiliriz. Diş çürüklerinden, diş eti sorunlarına kadar ağız sağlığı ile ilgili tüm problemler uzman diş hekimleri tarafından tedavi ediliyor. Bunun yanı sıra, estetik bir gülümseme için dişlerin hizalanması, kaplanması gibi gerekli tüm işlemler uygulanıyor. Buraya gülümsemesinden utanarak ya da büyük sorunlar yüzünden ağrı çekerek gelen turistler 32 diş gülerek ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu kadar çok tercih edilmesinin nedenlerinden de bahseden Aslan, “Öncelikle diğer ülkelere oranla fiyatlar çok uygun. Hastalar buraya geldiklerinde hem tatil yapıp hem de tedavi olma imkanına sahip oluyorlar. Saç ekimi ve gülüş tasarımında başarı oranlarımız çok yüksek. Bu sayede ülkemize gönül rahatlığı ile geliyorlar. Hiç dilini bilmediğiniz, kültürünü tanımadığınız bir ülkeye gidip, sağlık problemlerine çare aramak oldukça zordur takdir edersiniz ki. Ancak biz turistleri misafirimiz gibi ağırlıyoruz. Misafirlerimizi havaalanından aldığımız andan itibaren, ülkelerine güvenle geri dönene kadar ağırlıyoruz. Türk misafirperverliğini gösteriyoruz” dedi.