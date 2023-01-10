Protokol ve gazeteciler dostluk maçında bir araya geldi

Osmaniye'de protokol üyeleri ile gazeteciler arasında dostluk maçı düzenlendi.

Kentte 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde protokol mensupları ve basın mensupları arasında dostluk maçı yapıldı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak ile kurum müdürlerinden oluşan protokol takımı, basın mensuplarına karşı sahaya çıktı. Karşılaşmada maçı dostluk kazandı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz maç öncesi yaptığı konuşmada: “10 Ocak hem Türk İdareciler Günü hem de Gazeteciler Günü. Bu nedenle gazetecilerle idareciler bugün dostluk maçı yapıyoruz. Maçı dostluk kazansın diyoruz. Gazetecilerimiz memleketimize, Osmaniye'mize çok güzel hizmetler yapıyorlar, beraber çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. İdarecilerimiz de Osmaniye'miz için çalışıyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sahada göstermek üzere toplandık. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum, her iki takıma da başarılar diliyorum ”diye konuştu.