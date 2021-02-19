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Rektör Uzun mazbatasını aldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne (OKÜ) atanan Prof.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne (OKÜ) atanan Prof. Dr. Turgay Uzun'a Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Turgay Uzun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törende mazbatasını aldı.


Rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç'tan alan Rektör Uzun, “Bu önemli görevini bana tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a, YÖK üyelerine ve desteklerini esirgemeyen dostlara da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. OKÜ Rektörü olarak ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için çalışacak olmaktan mutluluk duymaktayım” dedi.


YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç da Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun'u tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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