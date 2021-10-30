Renk cümbüşüne bürünen Dumanlı Yaylası, doğaseverlerin vazgeçilmezi oldu

Osmaniye'nin saklı cennetleri arasında yer alan Dumanlı Yaylası, sonbahar mevsimiyle birlikte doğaseverlerin vazgeçilmezi haline geldi. Renk cümbüşüyle birlikte görsel şölen sunan ormanlık alanda yürüyüş yapan doğaseverler doyumsuz manzara karşısında fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Amanos Dağları'nda yer alan bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası'nda, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü hayranlık uyandırıyor. Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde doğaseverler ile fotoğrafçılara ev sahipliği yapan yayla, ziyaretçi akınına uğruyor. Yaprakların önce kızıl tonlara sonrada sarı tona bürünmesiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan yaylada yürüyüş yapan doğaseverler hayranlıkla seyrettikleri doyumsuz manzarayı da çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

Dumanlı Yaylası'nın sonbaharla birlikte ziyaretçilere ev sahipliği yaptığını ifade eden Adem Uçan, “Dumanlı Yaylası'na gezi düzenledik. Gezimize yaklaşık 38 kişi katıldı. Şuanda görmüş olduğunuz Düldül Dağı eteklerinde sonbaharın eşsiz güzel manzarasıyla birlikteyiz. Mutluyuz. Her hafta bu tür etkinlere devam ediyoruz. Katılımda yoğun oluyor. Osmaniye'de turizm alanında bu tarz etkinlikler fazla olmasa da biz Fotoğraf Sanatçıları Derneği olarak yöremizi ve Osmaniye'mizi tanıtmak adına etkinliklerimize devam ediyoruz” diye konuştu.