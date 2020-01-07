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Sabah namazında tüm şehitler yad edildi

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tüm şehitler dualarla anıldı.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tüm şehitler dualarla anıldı.


Osmaniye Belediyesinin destekleriyle Osmaniye Gençlik Eğitim Derneği'nin (OGED) Envar-ül Hamit (Büyük) Camiinde düzenlediği ‘Osmaniye Şehitlerini Yad Ediyor' programı yoğun katılımla gerçekleşti.


Sabah namazı öncesi başlayan program sabah namazı sonrası da devam etti. Okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Büyük Caminin bahçesine kurulan çadırda vatandaşlara çorba ikram edildi.


Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Osmaniye Şehitlerini Yad Ediyor' programına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti İl, İlçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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