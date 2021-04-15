Sağlık Müdürü Özvaruz'dan Ramazanda beslenme önerileri

Hasan Öznavruz, “Covid-19 salgınından korunmada güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın önemi biliniyor. Bağışıklık sisteminin normal çalışmasına devam etmesi belli başlı etmenlere bağlıdır. Bu etmenler içinde beslenmenin önemli bir rolü vardır” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Ramazan ayının korona virüsle mücadele edildiği günlere denk gelmesinden dolayı vatandaşlara beslenme önerilerinde bulundu. Oruç tutacak olan vatandaşların yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Öznavruz, “Oruç tutmaya karar vermiş vatandaşlarımız bağışıklık sistemini zayıflatmadan iftar ve sahurda dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Özellikle oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Bol sıvı tüketimine dikkat edilmelidir. Günde en az 2 litre su tüketilmeye çalışmalıdır. Susama hissi duymadan bile iftar ve sahur arasında sık sık su, süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilebilir” diye konuştu.

“Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır”

İftardan sonra aralıklı küçük porsiyonlar halinde beslenilmesine dikkat çeken Dr. Hasan Öznavruz, “Sahur öğünü atlanılmamalıdır. Hem açlık süresini daha fazla uzatmamış olur hem de günlük enerji ve besin öğeleri ihtiyacını karşılamış olursunuz. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. İftarda peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten besinler; beyaz ekmek, pirinç pilavı, kızarmış patates gibi yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna ve benzerleri tercih edilebilir. Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekleri tercih edilmelidir. İftardan sonra şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, sütlaç, güllaç, muhallebi gibi veya meyve, hoşaf ve kompostolar tercih edilmelidir” dedi.

Yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler tercih edilmesine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler kuru baklagiller kuru fasulye, mercimek, nohut, kepekli tahıllar ve tam buğday ekmeği, sebzeler ve salata tercih edilmelidir. Taze ve kuru meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, ceviz, badem gibi kuru yemişler tüketilmelidir. Sağlıklı beslenme için pişirme yöntemleri de önemlidir. Kızartma, kavurma, tütsüleme yerine ızgara, haşlama, buğulama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Bu beslenme önerileri herhangi bir kronik hastalığı olmayan bireyler için geçerlidir. Ramazan ayı süresince kronik hastalığı, metabolik bir rahatsızlığı ve düşük bağışıklık öyküsü olanlar vatandaşlarımız hem hastalıkları hem de Covid-19 salgını koşulları göz önüne alınarak hekim ve diyetisyen önerisi doğrultusunda hareket etmelidirler. Pandemi yaşadığımız bu günlerde bağışıklığımızı güçlü tutmak adına beslenme kurallarına özen göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.