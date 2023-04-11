Sahibinin kaybettiği 3 koyunu, jandarma buldu

Osmaniye'de ahırdan çıkıp kaybolan 3 koyun sahibinin yardım istemesi sonrasında jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesi'nde yaşayan Mustafa Yıldız, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak, 3 koyununun kaybolduğunu bildirdi.Bunun üzerine belirtilen adrese ulaşan jandarma personeli, çevrede araştırma başlattı. Koyunlar, aynı gün bir buğday tarlası içerisinde bulan ekipler sahibine teslim etti.

Koyunlarına kavuşan Yıldız, jandarma personeline yardımları için teşekkür etti.