Sahte banknotları satarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Osmaniye’de 45 adet 100 TL’lik sahte banknotu satarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.
Osmaniye'de 45 adet 100 TL'lik sahte banknotu satarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde A.K. isimli yabancı uyruklu şahsın sahte banknot satacağı bilgisini aldı. Ekipler, fiziki takibe aldıkları şahsı 45 adet sahte 100 TL'lik toplamda 4 bin 500 lirayı satarken suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.