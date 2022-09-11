İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İlbistanlı Köyü'nde meydana gelen kazada, Lütfi Yaştekin'in kullandığı 80 AAE 257 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.