İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sarp arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde öğle saatlerinde sarp arazide başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde öğle saatlerinde sarp arazide başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yeşildere köyü Ağlar mevkiinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Düziçi Orman İşletme Şefliğinde görevli ekipler yangına karadan müdahale etmek için yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Sarp arazide bulunan ormanlık alanın seyrek olması tehlikenin önüne geçerken yangını kontrol altına alma çalışmaları sadece havadan devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.