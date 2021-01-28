Satılmayan rölyef tablolar lise öğrencilerinin hayallerini yıktı

Osmaniye'de rölyef sanatına gönül veren iki arkadaş yıllardır emek verip yaptıkları tablolar satılmayınca hayal kırıklığına uğradı. Destek verildiği takdirde yaptıkları eserlerle Düziçi ilçesinin tarihi mekanlarını Türkiye'ye tanıtacaklarını söyleyen Yeliz Oğulcan ve Sultan Kete, satılan tablolardan elde ettikleri gelirle yeni tablolar yapmak istiyor.

Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden lise öğrencisi Yeliz Oğulcan ve Sultan Kete, komşularından öğrendikleri rölyef sanatıyla uğraşmaya başladı. Zamanla kendilerini geliştiren iki arkadaş yıllardır emek vererek onlarca el emeği göz nuru tablolar yaptı. El emeği göz nuru tabloları satamayan arkadaşlar, sermaye yapamayınca gönül verdikleri rölyef sanatına devam edebilmek için gerekli olan malzemeleri temin edemedi.

Mahalle muhtarı Mehmet Suna'dan tabloların satılması için yardım isteyen Yeliz Oğulcan ve Sultan Kete, muhtardan seslerini yetkililere duyurmasını istedi. İki arkadaşın yardım sesini duyurmak için harekete geçen Suna, ilçede bulunan kurum müdürleriyle görüştü. Tabloların satılması durumda yeni eserler üreteceklerini kaydeden Yeliz Oğulcan ve Sultan Kete, yetkililere seslenerek yardım talebinde bulundu.

“Düziçi'ni Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz”

Destek verilmesi halinde Düziçi ilçesinin tarihi mekânlarını eserlerinde işleyeceklerini ifade eden Oğulcan ve Köse, “Eğer yaptıklarımızı satabilirsek tekrardan kendi sermayemizi oluşturabilir yeni tablolar yapabiliriz. Böylece ihtiyacımız olan eğitim masraflarımızı karşılamış oluruz. Biz kendi imkânlarımızla bir şeyler üretip kimseye muhtaç olmadan eğitim masraflarımızı karşılamak istiyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızdan bizim bu çabamıza destek olmalarını bekliyoruz. Destek verilmesi halinde gerekli malzemeleri temin edip ilçemizin güzelliklerini eserlerimize yansıtıp ilçemizi tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz” dediler.