Şehidin kız kardeşi: “Bugün bizim düğünümüz, bayramımız”

Kuzey Irak'ta devam eden ‘Pençe-3' Harekatı sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz için ise Bahçe ilçesi Ağcabey Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin naaşı tören alanına getirildiği sırada vatandaşlar ellerinde bayraklarla cenaze aracını karşıladı. Şehidin naaşının musalla taşına koyulmasından sonra ailesi tabuta sarılarak uzun süre göz yaşıdöktü. Şehidin annesi Gülsüm Yılmaz'ın oğlunun tabutuna sarılıp, “Oğuzhanım, aslanım. Seninle gurur duyuyorum. Kurbanın olayım sana kuzum” diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Şehidin kız kardeşi ise ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, “Aslan gibi yatıyor benim kardeşim. Bugün bizim düğünümüz, bayramımız. Kimseler böyle düğünü kuramaz. Vatan sağ olsun kardeşim. Gurur duyuyorum seninle” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin cenaze namazını Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu kıldırdı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere Bahçe Merkez Şehitliği'ne götürüldü.

Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, milletvekilleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.