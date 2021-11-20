Şehit öğretmen Yasemin Tekin mezarı başında anıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesi Düzköy Erikli İlkokulu'nda görevliyken PKK'lı teröristlerce şehit edilen Yasemin Tekin mezarı başında anıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesi Düzköy Erikli İlkokulu'nda görev yaparken 25 Ekim 1993 tarihinde eşi Bayram Tekin ve 3 yaşındaki kızı Betül Tekin'le birlikte PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Yasemin Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mezarı başında anıldı. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile öğretmenlerin katıldığı anma programında okunan Kuran'ın Kerim'in ardından şehit öğretmen Yasemin Tekin'in mezarına karanfil bırakıldı.

Ayrıca şehit öğretmen Yasemin Tekin için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Tosyalı Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.