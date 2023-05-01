Şehit polis memuru Resul Barutçu, Osmaniye'de toprağa verildi

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Resul Barutçu, bugün törenle memleketinde toprağa verildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Resul Barutçu'nun şehadet haberinin ardından evine Türk bayrağı asıldı. Barutçu'nun cenazesi, öğle saatlerinde helallik alınmak üzere Gebeli Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Asri Mezarlık Camisi önündeki alana götürüldü.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, emniyet personeli, askeri personeller ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namaz sonrası Barutçu'nun cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Şehitliği'nde gözyaşlarıyla defnedildi.