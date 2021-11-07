"Şehitler diyarı" Osmaniye'den İyi Partili Türkkan'a tepki

Osmaniye'de, şehit yakınları ile gaziler Bingöl'de şehit yakınına küfür eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye'de en çok şehit veren il olma özelliğini taşıyan ve "Şehitler diyarı" olarak adlandırılan Osmaniye'de, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki şehitlik anıtında bir araya gelen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği ile Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği üyeleri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'in kardeşi Tahir Gümren'e İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan hakarete tepki gösterdi.

Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Kaplan tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, “5 Kasım günü, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'in Bingöl'de verdiği tepki neticesinde, kendini bilmez Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi sayıyor esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ya da milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ı derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz” denildi.